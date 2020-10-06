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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الثلاثاء 2020/10/6 04:58 ص بتوقيت أبوظبي

رجحت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس المستجد (كوفيد 19). 

وألمحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا، بعد إلغاء اجتماع لقيادات عسكرية، بحضور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي خالط مصابين بالفيروس.

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ولفتت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الشورى الإيراني أصيب بكورونا ونقل العدوى إلى روحاني، وذلك بعد زيارة الأول لمصابي الفيروس في مستشفى "الخميني" بالعاصمة طهران.

وتوفي العديد من مسؤولي نظام طهران بفيروس كورونا، بينهم موظفين في مكتب المرشد علي خامنئي، وضباط بمليشيا الحرس الثوري ونواب بالبرلمان.

وتشهد إيران موجة ثالثة من كورونا، دفعت إلى إغلاق طهران بشكل كامل لمدة أسبوع، ووضع قيود مشددة على التنقل بين المحافظات.

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