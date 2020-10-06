تهديد بإيقاف الزمالك.. 5 رسائل نارية من الأولمبية المصرية لمرتضى منصور

علق شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، على قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مزاولة العمل الرياضي لمدة 4 سنوات، عبر توجيه عدة رسائل له بشأن موقفه الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن نادي الزمالك بعيد عن تلك المسألة لأنه ليس طرفا في القضية حتى الآن.



وأوضح العريان، في رسالته الأولى، خلال تصريحات لمراسل "دوت الخليج الرياضية"، أنه لا يحق لمرتضى منصور اللجوء إلى القضاء العادي، مضيفا أنه موقوف ومن حقه الاستئناف ضد القرار، ويمكنه اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد ذلك يمكن له اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف أنه لا يجوز لرئيس الزمالك اللجوء للقضاء الإداري وفقاً لنصوص قانون الرياضة، لأنه تابع لهيئة رياضية، وبالتالي تلك المشاكل تُحل بالمحاكم الرياضية.

وأوضح شريف العريان في رسالته الثانية أن القرارات الصادرة في حق مرتضى منصور عادية، لأن التجاوزات زادت عن الحد، وكل الشكاوي تتم دراستها وتأخذ مسارها الطبيعي، مشددا على أنه كانت هناك توصية من المحقق بتلك العقوبات ولم يتم تعديل أو تغيير أي قرار.

وأكد في رسالته الثالثة أن كل ما يُثار حول كون مرتضى منصور نائبا في البرلمان ويتمتع بحصانة أمر غريب، لأنه لا أحد فوق القانون وجهات التحقيق، موضحا أن القضية رياضية وليست قضية أخرى.







وقال العريان: "أي اتحاد رياضي يستطيع التعامل مع الأندية واتخاذ قرارات ضدها، فهل إذا قام حكم بمعاقبة لاعب داخل الملعب يمكن للاعب ألا يمتثل للقرارات لو كان يتمتع بحصانة برلمانية؟".

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وأضاف أن لوائح وقوانين الرياضة واضحة وصريحة، واللجنة الأولمبية ليست مع شخص ضد آخر، وأن نادي الزمالك نفسه قدم شكوى ضد النادي الأهلي وسيتم اتخاذ نفس المسار في التعامل مع الأمر.

ووجه سكرتير الأولمبية المصرية رسالته الرابعة إلى الجمعية العمومية المقبلة لنادي الزمالك، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك بند في لائحتها لانتخاب رئيس النادي وأي مكان آخر شاغر بالمجلس، موضحا أنهم يحترمون مجلس النواب، لكن في النهاية تلك قضية رياضية ولا يوجد أي تعارض مع القانون.

وأكدت في رسالته الخامسة أن نادي الزمالك ليس طرفاً في الأزمة حتى الآن، لكن في حال رفض مرتضى منصور تنفيذ القرارات وقيام مجلس الإدارة بدعمه، فإن النادي الأبيض سيتعرض حينها للإيقاف.





ومن جانبه، أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ قرار إيقاف رئيس الزمالك، مشددا على أن الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح أنه في حالة لجوء رئيس الزمالك إلى اللجنة الأولمبية الدولية فإنها لن تفصل فى القضية، وستؤكد أن هذا نزاع داخلي المختص به اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أنه إذا ذهب رئيس نادي الزمالك إلى القضاء فإن ذلك سيعتبر تدخلا حكوميا من شأنه أن يوقف النشاط الرياضي فى مصر، مضيفا أنه اذا رفض رئيس الزمالك تنفيذ الحكم فإن ذلك من شأنه تعريض ناديه إلى إيقاف النشاط الرياضي بالكامل وعدم إشراكه فى أي فعاليات رياضية.