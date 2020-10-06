فاز 3 علماء، الثلاثاء، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن منح جائزة نوبل في الفيزياء إلى مكتشفي الثقوب السوداء، على أن تذهب نصف قيمة الجائزة إلى البريطاني روجر بنروز، ونصفها الآخر إلى الألماني رينهارد جينزل والأمريكية أندريا غيز.





وقال جوران ك. هانسون، سكرتير الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في احتفال بالعاصمة ستوكهولم إن الجائزة هذا العام تتعلق بأكثر أسرار الكون غموضا.

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و"الثقوب السوداء" هي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.





وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين أن جينزل وغيز كوفئا "لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.



