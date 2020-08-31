الارشيف / سيارات ومحركات

جاغوار تعلن عن سيارة شبابية أنيقة وصديقة للبيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عبد الرحمن الحاج الاثنين,31 آب (اغسطس) 2020 - 13:14

جاغوار المشهورة بصناعة السيارات الفاخرة، كشفت عن سيارة مميزة صممتها لاجتذاب فئة الشباب ومحبي السيارات العصرية، وأطلقت عليها اسم I-Pace، وستكون صديقة للبيئة.

تصميم I-Pace جاغوار الشبابية

أكثر ما يميز I-Pace جاغوار هو هيكل الكروس أوفر الذي أتى بتصميم عصري غريب، يجمع بين مفاهيم السيارات الرياضية والسيارات العائلية المتوسطة، ويلفت النظر تصميم المصابيح، وتصميم انحناءات غطاء المحرك والسقف، وكذلك شكل الواجهة الخلفية.

جاغوار قدمت المقصورة بشكل متطور وعصري، فزودتها بواجهة قيادة فيها شاشتان تعملان باللمس، وفي منتصف الواجهة لوحة تحكم تعمل باللمس أيضا يشبه تصميمها تلك الموجودة في سيارات تسلا.

Advertisements

محركات كهربائية صديقة للبيئة

وحصلت I-Pace أيضا على زوج من المحركات الكهربائية، يعادل عزمهما 200 حصان تقريبا، يمتازان بتقنيات خاصة تجعلهما يصدران معدلات قليلة جدا من الضوضاء، ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جاغوار تعلن عن سيارة شبابية أنيقة وصديقة للبيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

قد تقرأ أيضا