جاغوار تعلن عن سيارة شبابية أنيقة وصديقة للبيئة

جاغوار المشهورة بصناعة السيارات الفاخرة، كشفت عن سيارة مميزة صممتها لاجتذاب فئة الشباب ومحبي السيارات العصرية، وأطلقت عليها اسم I-Pace، وستكون صديقة للبيئة.

تصميم I-Pace جاغوار الشبابية

أكثر ما يميز I-Pace جاغوار هو هيكل الكروس أوفر الذي أتى بتصميم عصري غريب، يجمع بين مفاهيم السيارات الرياضية والسيارات العائلية المتوسطة، ويلفت النظر تصميم المصابيح، وتصميم انحناءات غطاء المحرك والسقف، وكذلك شكل الواجهة الخلفية.

جاغوار قدمت المقصورة بشكل متطور وعصري، فزودتها بواجهة قيادة فيها شاشتان تعملان باللمس، وفي منتصف الواجهة لوحة تحكم تعمل باللمس أيضا يشبه تصميمها تلك الموجودة في سيارات تسلا.

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محركات كهربائية صديقة للبيئة

وحصلت I-Pace أيضا على زوج من المحركات الكهربائية، يعادل عزمهما 200 حصان تقريبا، يمتازان بتقنيات خاصة تجعلهما يصدران معدلات قليلة جدا من الضوضاء، ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي.