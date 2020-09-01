فيديو تويوتا تطلق مبيعات سيارات Yaris Cross

بدأ وكلاء شركة تويوتا في اليابان، مبيعات سيارات Yaris Cross، وخلال تصميم السيارة الجديدة تعمد مهندسو تويوتا جعلها مركبة أنيقة ومتوسطة الحجم، لتكون سيارة عائلية وأنيقة تناسب فئة الشباب، وتحافظ على صفات الاقتصاد في استهلاك الوقود.

بدء مبيعات سيارات Yaris Cross

وحصلت السيارة على هيكل كروس أوفر مميز، وقمرة مريحة تتسع لخمس ركاب، وزودتها تويوتا بواجهة قيادة متطورة، فيها شاشة تعمل باللمس قادرة على الاتصال لاسلكيا مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات، وأنظمة إلكترونية للتحكم بحركة وحرارة المقاعد، ونظام لفتح باب الصندوق الخلفي وإغلاقه عن بعد.

تويوتا تزود ياريس كروس بمحرك صديق للبيئة

أيضا زودت سيارةYaris Cross بمصابيح مميزة وعجلات بمقاس 18 إنشا، وعلى نوعين من المحركات الاقتصادية، محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 118 حصانا، ومحرك هجين صديق للبيئة بعزم 116 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

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