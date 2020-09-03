سكودا تنافس سيارات تسلا بسيارة Enyaq iV الكهربائية

كشفت سكودا الستار عن Enyaq iV وهي أول سيارة كروس كهربائية لها، والمنافس الأبرز لسيارات تسيلا الكهربائية، وتأتي سيارة سكودا بهيكل طوله 4 أمتار و64 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 161 سم.

سكودا تنافس أشهر السيارات الكهربائية

مقصورة السيارة تتميز بالرحابة، وفيها مقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وصندوق خلفي للأمتعة تصل سعته إلى 585 ليترا، وواجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، مع إمكانية التعامل معها عبر إيماءات اليد.

أنظمة أمان مختلفة ونظام لركن السيارة أوتوماتيكيا

سكودا زودت السيارة بالعديد من الأنظمة المفيدة والمتطورة، مثل نظام تثبيت السرعة أثناء السير على طريق السفر، ونظام مساعد للتحكم بالحركة على المنعطفات، ونظام متطور للفرملة الأوتوماتيكية، ونظام يحافظ على الحركة ضمن مسار معين على الطريق، ونظام لركن السيارة أوتوماتيكيا.

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Enyaq iV بـ 3 محركات مختلفة

ويأتي النموذج الأساسي Enyaq iV 50 من هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، وبطاريات تكفي المركبة لقطع 340 كلم بالشحنة الواحدة، أما نموذج Enyaq iV 60 فحصل على محركات كهربائية بعزم 180 حصانا، وبطاريات تكفي لقطع مسافة 390 كلم بالشحنة الواحدة، فيما جاء نموذج Enyaq iV 80 بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة، وزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.