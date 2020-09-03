بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة 3008 موديل 2021

أعلن شركة بيجو الفرنسية، عن سيارتها الجديدة 3008 فيس ليفت، والتي تم تعديل أجزاء كثيرة منها في موديل 2021، فحصلت على مقصورة داخلية متطورة تقنيا، وتشكيلة متنوعة من محركات البنزين والديزل والهايبرد.

تعديلات خارجية وداخلية على بيجو 3008

التصميم الخارجي لسيارة 3008 2021، تميز بشبك أمامي أكبر حجما وممتد أسفل المصابيح الأمامية، مع تحديث شكل المصابيح وإضافة لمسات رشيقة وحيوية على الهيكل، ومن الداخل تم إضافة شاشة لمسية 10 إنش جديدة لتحل محل شاشة 8 إنش السابقة، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ووضعيات قيادة طبيعية وسبورت وبيئية.

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بيجو 3008 فيس ليفت بمحركات مختلفة

وستتواجد بيجو 3008 فيس ليفت بعدد كبير من المحركات، مثل محرك بنزين تيربو 1.2 لتر 3 سلندر بقوة 130 حصان وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات، مع محرك بنزين 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان، بالإضافة إلى محرك ديزل 1.5 لتر بقوة 130 حصان.