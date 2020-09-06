Jeep تكشف عن أحدث نموذج من سيارات Grand Wagoneer

كشفت Jeep عن أحدث نموذج من سيارات Grand Wagoneer، التي أثارت إعجاب الكثيرين بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها، وفي مقدمتها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ على روح تصاميم سيارات Jeep التقليدية.

Jeep تكشف عن سيارات Grand Wagoneer

تتميز سيارات Grand Wagoneer الجديدة بقمرتها الواسعة التي أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناسب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة، وزينت واجهة القيادة بعناصر من الخشب والألومينيوم، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة، ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت.

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وستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.6 ليتر، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي.