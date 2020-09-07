فيديو فولكس فاغن تكشف عن مواصفات سيارات Tiguan 2021

دخلت سيارات Tiguan التي تنتجها شركة فولكس فاغن، ضمن أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم في السنوات الماضية وأكثرها مبيعا، ومع هذا قررت الشركة الألمانية العملاقة في صناعة السيارات، تغيير هذه السيارات بصورة جذرية.

فولكس فاغن تطور Tiguan بنسخة جديدة كليا

وأشارت فولكس فاغن أنها ستكشف عن نموذج جديد من Tiguan سيحمل اسم Tiguan X، وستأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات Tiguan الحالية، وتظهر صور مسربة لـ Tiguan X أن السيارة حصلت على قمرة قيادة متطورة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة.

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Tiguan X تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي

وستحصل Tiguan على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة DSG أوتوماتيكية، وعلى محركات بنزين TSI بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 و220 حصانا.