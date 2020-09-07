عبد الرحمن الحاج الاثنين,07 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:43
دخلت سيارات Tiguan التي تنتجها شركة فولكس فاغن، ضمن أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم في السنوات الماضية وأكثرها مبيعا، ومع هذا قررت الشركة الألمانية العملاقة في صناعة السيارات، تغيير هذه السيارات بصورة جذرية.
فولكس فاغن تطور Tiguan بنسخة جديدة كليا
وأشارت فولكس فاغن أنها ستكشف عن نموذج جديد من Tiguan سيحمل اسم Tiguan X، وستأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات Tiguan الحالية، وتظهر صور مسربة لـ Tiguan X أن السيارة حصلت على قمرة قيادة متطورة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة.
Tiguan X تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي
وستحصل Tiguan على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة DSG أوتوماتيكية، وعلى محركات بنزين TSI بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 و220 حصانا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو فولكس فاغن تكشف عن مواصفات سيارات Tiguan 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.