أستون مارتن تعلن عن سيارتها "فيكتور" ذات النسخة الوحيدة

بنسخة واحدة فقط في العالم، أعلنت شركة استون مارتن عن سيارتها "فيكتور"، التي تم إنتاجها من خلال قسم Q في أستون مارتن للمشاركة في مسابقة الأناقة بمدينة لندن.

نسخة وحيدة وفريدة في العالم

وأوضحت الشركة البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة، أن السيارة من اغرب سيارتها وسيتم إنتاج نسخة واحدة فقط، وتستلهم تصميمها من طراز V8 فانتاج الكلاسيكي، واكدت استون مارتن ان انطلاق السيارة فيكتور يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 70 لانطلاق هذا الطراز، وتم صناعة فيكتور الجديدة على هيكل أحادي الكربون تم تجديده بالكامل من طراز One-77.

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أستون مارتن فيكتور تسير بمحرك جبار

وقالت الشركة إن السيارة قانونية تماما للسير على الطرق، والجنوط فهي مزودة بمكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك، وتستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك V12 سعة 7.3 لتر يولد قوة هائلة تبلغ 836 حصان، وسيرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.