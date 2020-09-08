بالفيديو هوندا تكشف عن CR-V الجديدة

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,08 أيلول (سبتمبر) 2020 - 13:05
سجلت سيارات CR-V من هوندا اليابانية نفسها، ضمن قائمة أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعا في العالم، وللحفاظ على هذا الإنجاز، تسعى هوندا لتطوير CR-V بشكل مستمر وتعديلها للحفاظ على عملائها حول العالم.
هوندا تعلن عن CR-V موديل 2021
وستطرح هوندا قريبا النماذج الجديدة من CR-V، وستأتي بهياكل معدلة من جهة التصميم ومختلفة الأبعاد قليلا عن النماذج الموجودة حاليا، وستزن 2130 كلغ، وزودت مقصورتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وبصندوق للأمتعة بسعة 522 ليترا، وواجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات.
كما حصلت المركبات على عجلات بمقاس 17 و19 إنشا، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد ووضعياتها، وأنظمة لمنع الانزلاق، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة لحساسات للمطر والضوء.
3 نسخ جديدة من CR-V هوندا
وستحصل CR-V على محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا، كما ستطلق منها نماذج أكثر قوة، مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.0 و2.4 ليتر.
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