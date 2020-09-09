بطارية سيارة الهجين وتفاصيلها الكاملة بعد الإعلان عن تحويل السيارات للغاز

بطارية سيارة الهجين السيارة الهايبرد هي أحد طفرة حدثت في عالم السيارات، والتي جعلت القيادة مُمتعة وأكثر أمانًا، وفي غاية السهولة، بالإضافة أن فوائدها الكثيرة التي ساهمت في جعلها من أفضل السيارات وأزاحت السيارات التَقليدية من قائمة اختيارات أغلب العملاء، وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف سويًا عن بطارية سيارة الهجين، وكيف تَعمل.

بطارية سيارة الهجين

بطارية السيارة الهجين Hybrid Cars تُدار بالغاز والكهرباء في آنٍ واحد، وبالتالي فهي تَعمل بنفس وظيفة المُحرك، بالإضافة إلى أنه يُمكن القيام بإعادة شحنها مرة أخرى، وأنها تٌساهم بشكل كبير في تَوفير الطاقة الكافية لتَحريك السيارة.

معنى السيارة الهجينة

السيارة الهجينة هي التي يَتم استعمال كلًا من الكهرباء والبنزين لتَشغيلها، وتُعتبر تلك التقنية الحديثة هي وسيلة لجعل القيادة أسهل وبأمان بالإضافة إلى جعل السيارة صديقة للبيئة، والّأهم أنها اقتصادية وموفرة، بالإضافة أنها تُقدم خيار بديلًا عن استعمال الوقود بطريقة الكترونية مُتناسقة ومُتميزة.

كيف تَعمل البطاريات الهجينة؟

يَتم عمل السيارة الهجين بطارية حمض الرصاص تَعمل بجهد 12 فولت بالإضافة إلى البنزين كما في السيارات التَقليدية، ويُذكر أن السائق لا يَشعر على الإطلاق بهذا فيَتم التَبديل بين البطارية والبنزين بكل سلاسة.

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وعند نَفاذ شحن البطارية يَتم إعادة شحنها عبر تَقنية تُعرف باسم (الكبح المُتجدد)، الحصول على الطاقة بالسيارة يَنتج من قيام السائق بالضغط على (دواسة الفرامل)، والتي تَعمل على إعادة شحن البطارية مرة أخرى بكل سهولة.

بالإضافة إلى إمكانية التَبديل بين الطاقة الكهربائية والغاز باستعمال المُفتاح الخاص للطاقة الخاص بالسيارة، وفي خلال الوقت الذي تَعمل فيه السيارة بالكهرباء يَتوقف استعمال الغاز.

وبالتالي فهي تَعمل على تَوفير الوقود بنسبة كبيرة تَكاد تَتراوح ما بين 20-35% عن استعمال الوقود في السيارات التَقليدية، حتى في انبعاث الأبخرة من السيارة الهجين أقل بنسبة كبيرة عن الأخرى، مما جعلها صديقة للبيئة.

وبالتحديد تَعمل البطارية عن طريق تَحريك الأيونات من القطب الموجب مُتجهة للأيونات بالاتجاه السالب، وعندما تَقبل الأيونات الموجبة الإشارات من القطب السالب يَتم إنتاج شحنة كهربائية تٌساعد في تَحريك السيارة.