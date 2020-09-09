عبد الرحمن الحاج الأربعاء,09 أيلول (سبتمبر) 2020 - 16:01
من المنتظر أن تكشف فيات كرايسلر قريبا، عن نموذج اختباري لنسخة هجين من سيارتها "جيب جراند واجنير"، في ظل التوجه نجو إنتاج سيارات تعمل بمحركات كهربائية.
جيب جراند واجنير بمحرك كهربائي متطور
ووفقا لوكالة بلومبرغ فإن النموذج الاختباري للسيارة الهجين جراند واجنير سيكون مزودا بمحرك كهربائي متطور، وذكرت أن الشركة تضيف الآن نسخة كهربائية إلى سياراتها من عائلة جيب التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.
سيارات هجين من جيب كومباس وجيب رينيجيد
وتقدم فيات كرايسلر نسخة هجين من السيارتين جيب كومباس وجيب رينيجيد في أوروبا، وتعتزم الكشف عن النسخة الهجين من جيب جراند واجنير، وكانت فيات كرايسلر قد أعلنت اعتزامها إضافة نسخة كهربائية إلى الطراز جراند واجنير عام 2022، وذلك في إطار استراتيجيتها الخمسية التي أعلنتها عام 2018.
وستنافس النسخة الهجين من السيارة جراند واجنير، سيارات مشابهة تعمل بالوقود والكهرباء مثل أفياتور من فورد، وإكس.سي 90 من فولفو، وميتشوبيشي أوتلاندر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيات كرايسلر تستعد للإعلان عن نموذج جديد من جيب جراند واجنير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.