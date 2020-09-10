Genesis تزيح الستار عن سيارتها الجديدة الفاخرة

عبد الرحمن الحاج الخميس,10 أيلول (سبتمبر) 2020 - 16:53
أصبحت شركة Genesis تنتج مجموعة من أكثر السيارات الفاخرة شهرة وموثوقية، وهي تستعد حاليا للإعلان عن نموذج جديد من السيارات الفارهة، وستطلق نموذج جديد من سيارات G70مختلف كليا عما طرحته الشركة في الأعوام الأخيرة.
G70 الجديدة من Genesis
G70 الجديدة ستأتي بهيكل سيدان يحمل روح السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة بنفس الوقت، ويجمع ملامحا من سيارات G80 وGV80، ويتميز بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة وأعلى العجلات، وبواجهة أمامية غريبة التصميم فيها شبك عريض مثلث الشكل، ومصابيح مزدوجة بخطوط إضاءة LED.
وزينت Genesis السيارة من الداخل بالجلد الفاخر والكروم، وأضيفت لها واجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10.25 بوصة يمكنها العمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا والاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.
Genesis تتيح سيارتها الجديدة ب3 أنواع من المحركات
ويتوقع وفقا لوكالة روسيا اليوم، أن تطرح السيارة في الأسواق اعتبارا من أكتوبر القادم، وستعمل بعدة أنواع من المحركات، محركات ديزيل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 252 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا.
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