عبد الرحمن الحاج الاثنين,14 أيلول (سبتمبر) 2020 - 16:00
تستعد شركة نيسان اليابانية، لإطلاق نماذج جديدة معدلة من سيارات Patrol ذات الدفع الرباعي، وستأتي النماذج الجديدة بهياكل متساوية في الحجم، مع هياكل سيارات Patrol الحالية، إلا أنها ستحصل على بعض التعديلات في التصميم.
نيسان تعدل Patrol 2021
ووفقا للتقارير، فإن النماذج الجديدة من Patrol ستطلى ممتصات الصدمات فيها بالكروم اللماع، بالإضافة لتزويدها بمصابيح معدلة، مع توسعة صندوق الأمتعة الخلفي، ومن الداخل، زودت المقصورة بمقاعد مريحة مكسوة بأنواع فاخرة من الجلد، ويمكن التحكم بحرارتها ووضعياتها عبر أنظمة كهربائية، وأضيفت في واجهة القيادة شاشتين، واحدة لمسية بمقاس 8 بوصات، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشة أخرى للتحكم بأنظمة القيادة.
نيسان Patrol 2021
نيسان Patrol 2021 زودت بكاميرات وحساسات لقياس المسافة، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق، وأنظمة للقياس والتحكم بضغط الهواء في العجلات، وتحمل جميع النماذج محركات بـ 8 أسطوانات بسعة 5.6 ليتر، عزمها يعادل 400 حصان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نسيان تستعد لإطلاق نماذج جديدة من سيارات Patrol على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.