نسيان تستعد لإطلاق نماذج جديدة من سيارات Patrol

تستعد شركة نيسان اليابانية، لإطلاق نماذج جديدة معدلة من سيارات Patrol ذات الدفع الرباعي، وستأتي النماذج الجديدة بهياكل متساوية في الحجم، مع هياكل سيارات Patrol الحالية، إلا أنها ستحصل على بعض التعديلات في التصميم.

نيسان تعدل Patrol 2021

ووفقا للتقارير، فإن النماذج الجديدة من Patrol ستطلى ممتصات الصدمات فيها بالكروم اللماع، بالإضافة لتزويدها بمصابيح معدلة، مع توسعة صندوق الأمتعة الخلفي، ومن الداخل، زودت المقصورة بمقاعد مريحة مكسوة بأنواع فاخرة من الجلد، ويمكن التحكم بحرارتها ووضعياتها عبر أنظمة كهربائية، وأضيفت في واجهة القيادة شاشتين، واحدة لمسية بمقاس 8 بوصات، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشة أخرى للتحكم بأنظمة القيادة.

نيسان Patrol 2021

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نيسان Patrol 2021 زودت بكاميرات وحساسات لقياس المسافة، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق، وأنظمة للقياس والتحكم بضغط الهواء في العجلات، وتحمل جميع النماذج محركات بـ 8 أسطوانات بسعة 5.6 ليتر، عزمها يعادل 400 حصان.