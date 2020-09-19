تغييرات جذرية في النموذج الجديد من سيارات Octavia

طرحت شركة سكودا النموذج الجديد من سيارات أوكتافيا Octavia ، والتي ظهرت بتصميم مختلف عن تصميم الجيل الثالث من أوكتافيا، وطالت التغييرات شكل الواجهة الأمامية والمصابيح، وشبك المبرد، كما تم تغيير تصميم الواجهة الخلفية وصندوق الأمتعة، الذي ازدات سعته إلى 568 ليترا.

تغييرات كبيرة على سكودا Octavia

ومن الداخل حصلت Octavia على مقصورة مميزة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، ومزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، مع شاشة لمسية كبيرة، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق، وكاميرات وحساسات مسافة للركن.

Octavia 2021 بـ 3 أنواع من المحركات

سكودا طرحت أوكتافيا الجديدة بعدة أنواع من المحركات، فجاءت بمحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 حصان، متصل بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحرك TSI بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ومحرك TSI بسعة لترين وعزم 190 حصانا يعمل مع علبة بـ 9 سرعات.

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