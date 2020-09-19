عبد الرحمن الحاج السبت,19 أيلول (سبتمبر) 2020 - 15:44
طرحت شركة سكودا النموذج الجديد من سيارات أوكتافيا Octavia ، والتي ظهرت بتصميم مختلف عن تصميم الجيل الثالث من أوكتافيا، وطالت التغييرات شكل الواجهة الأمامية والمصابيح، وشبك المبرد، كما تم تغيير تصميم الواجهة الخلفية وصندوق الأمتعة، الذي ازدات سعته إلى 568 ليترا.
تغييرات كبيرة على سكودا Octavia
ومن الداخل حصلت Octavia على مقصورة مميزة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، ومزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، مع شاشة لمسية كبيرة، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق، وكاميرات وحساسات مسافة للركن.
Octavia 2021 بـ 3 أنواع من المحركات
سكودا طرحت أوكتافيا الجديدة بعدة أنواع من المحركات، فجاءت بمحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 حصان، متصل بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحرك TSI بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ومحرك TSI بسعة لترين وعزم 190 حصانا يعمل مع علبة بـ 9 سرعات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تغييرات جذرية في النموذج الجديد من سيارات Octavia على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.