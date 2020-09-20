سيارة X6 الجديدة بى إم دبليو 2020 مواصفات وسعر وتصميم X6 2020

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سيارة بى ام دبليو x6 الحديثة 2020: قدمت BMW الكثير من السيارات، ويتميز إنتاج شركة بى إم دبليو بالجودة والفخامة والجاذبية، وتعتبر من أكثر السيارات إستخداماً على المستوى العالمي، وتعتبر شركة BMW من أكثر الشركات التي لا تختلف عليها الأذواق نهائياً، فأنهى تُرضي وتُبهر الجميع بإنتاجِها للموديلات المختلفه والمتميزة والأكثر جاذبية، ومن بين هذة الإصدارات، سيارة بى إم دبليو x6 2020، وأن هذة السيارة قد تم إطلاق إصدارها الأول فى عام 2007، وجذبت هذة السيارة ذوق الكثير من الناس، وحازت على المرتبة الأولى من بين الإصدارات الأخرى، ولكن جاءت بي ام دبليو فى 2020، لتبرُع وتطور من هذة السيارة، وتطلقها من جديد.تصميم سيارة BMW X6 2020
تتميز سيارة x6 بهيكل عريض، وعضلات ديناميكية، مما يجعلها تجمع الهيبة والفخامة، وتأخذ فى شكلها الجديد، شكل السيارة الكوبية، وأنها من الأمام تأخذ على شكل شبكة، تجمع بين النيكل والكروم، وتأخذ أيضاً سيارة x6، تصميماً جاذبياً، من حيث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية.مواصفات الموتور والأمان للسيارة x6
مزودة سيارة x6 بموتور 8 سليندر 4500 vet سي سي، وتعمل بفتيس سيبترونيك، ويتميز بثلاثة فى الانتقال، من سرعة إلى سرعة، وقد تصل أعلى سرعة فى سيارة X6 إلى 280 كيلو متر فى الساعة، حيث أن السيارة تعمل بقوة 470 حصان، ومن حيث أمان السيارة، فأنها مزودة بأربعة أير باج، وأيضا مزود بها بظام abs، وهو يجعل السيارة تنزلق عند السير على الطُرق التى بها أمطار غزيرة وزيوت، ومزودة بخاصية ebd، وهذة الخاصية وظيفتها أنها تقوم بتوزيع الفرامل بالسيارة بشكل متساوى من الأمام والخلف معاً.مواصفات سيارة بى إم دبليو x6 2020
سعة محرك السيارة 4400 CC، وعدد السلندر 8، وحيث أن نوع الوقود التى تستهلكة السيارة بنزين 95، وسعة خزان الوقود 85 لتر، والناقل بالسيارة اتوماتيك، وأيضا من كماليات هذه السيارة، زجاج كهرباء، ومرايات كهرباء، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، ومشغل DVD، وفوانيس ضباب، وحساسات أمامية، والتحكم فى الطارة،سعر سيارة بى إم دبليو X6 2020 BMW
أعلن وكيل بي إم دبليو، عن سعر سيارة X6 2020، فى مصر وهو 1,850,000 مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنية مصرى، وسعر سيارة بى إم دبليو X6 2020 الجديده، فى السعودية 250,000 مئتان وخمسون ألف ريال سعودى.
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