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مؤسس شركة تسلا يعد بطرح سيارات ذاتية القيادة بأسعار معقولة

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عبد الرحمن الحاج الخميس,24 أيلول (سبتمبر) 2020 - 17:04

تعهد رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بأن تنتج شركته بعد 3 أعوام سيارات ذاتية القيادة بسعر 25 ألف دولار، وقال موسك نحن واثقون بأن نستطيع إنتاج سيارة جذابة وذاتية القيادة تماما بسعر 25 ألف دولار.

إيلون موسك يعد بسيارة ذاتية القيادة رخيصة

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن مؤسس شركة تسلا قال هذا في لقائه بالمساهمين في شركته، وأوضح أن السيارة ذاتية القيادة ستكون أرخص بـ12 ألف دولار من أرخص موديل تطلقه الشركة في الوقت الراهن وهو سيدان Model 3 الذي بلغ سعره 37990 دولارا.

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تسلا تنتج محركات كهربائية

يذكر أن "تسلا" الأمريكية  تم تأسيسها عام 2003 كشركة مصنعة ومنتجة للسيارات والتكنولوجيات المتعلقة بها، وتنتج الشركة إلى جانب السيارات، بطاريات كهربائية ومحركات كهربائية تستخدمها شركات سيارات أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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