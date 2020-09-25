أسعار السيارات في المملكة السعودية وأرخصها ثمناً في عام 2020م

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السيارات في المملكة السعودية لعام 2020م، والسيارة لا غنى عنها لأنها وسيلة الانتقال السريعة والمريحة لأغلب الشعب السعودي، وتعتبر وسيلة مواصلات يلجأ اليها الناس لقضاء حوائجهم الضرورية التي لا غنى عتها، مثل المواد الغذائية التي يقومون بشرائها من الأسواق، والتي تحتاج إلى وسيلة نقل، كما أن السيارة في بعض الأوقات تنقذ أرواح أشخاص تفاجئهم أعراض مرضية في وقت متأخر من الليل، ويحتاجون إلى سيارة لنقلهم إلى المستشفى، فالسيارة ليست وسيلة للرفاهية فقط، لكن وسيلة لإنقاذ الأرواح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على أسعار السيارات في المملكة السعودية.

أسعار السيارات في المملكة السعودية أقل من 40 ألف ريال

أسعار ماركات السيارات التي تبدأ من 30 ألف ريال وحتى 40 ألف ريال وهى كالآتي:-

سعر سيارات شيري تيجو 3 موديل 2019 اتوماتيك، سعة الماتور 1500 سي سي 30.345 ريال سعودي. سعر سيارات ميتسوبيشي اتراج موديل 2020 اتوماتيك سعة الماتور 1200 سي سي 30.999 ريال. سعر سيارات سوزوكي سيلاريو موديل 2019 مانيوال، سعة الماتور 1000 سي سي 32.500 ريال. سعر سيارة تشانجان موديل 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1600 سي سي 36.645 ريال. سعر سيارة فيات فيورينو 2020 مانيوال، سعة الماتور 1400 سي سي 37.500 ريال. أسعار السيارات في المملكة السعودية، ماركة ام جي 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1500 سي سي 37.800 ريال. سعر سيارة سوزوكي سيلاريو 2019 اتوماتيك، سعة الماتور 1000 سي سي 38.800 ريال. سعر سيارة كيا بيكانتو 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1200 سي سي 38.745 ريال. سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1200 سي سي 40.405 ريال. أسعار سيارات رينو سيمبول 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1600 سي سي 40.845 ريال. سعر سيارات شيري اريزو 5 موديل 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1500 سي سي 40.845.

ماركات السيارات أقل من 45 ألف ريال

أسعار السيارات في المملكة السعودية التي تبدأ من 41 ألف ريال وحتى 45 ألف ريال وهى كالآتي:-

سعر سيارات كيا بيجاس 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1400 سي سي 41.475 ريال.

سعر سيارة تشانجان موديل 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1600 سي سي 41.895 ريال.

سعر سيارة فوتون تنلاند 2020 مانيوال، سعة الماتور 2400 سي سي 42.000 ريال.

أسعار السيارات في المملكة السعودية ، ماركة كيا بيجاس 2020 اتوماتيك Top، سعة الماتور 1400 سي سي 43.575.

، ماركة كيا بيجاس 2020 اتوماتيك Top، سعة الماتور 1400 سي سي 43.575. أسعار سيارات رينو دوكر 2020 مانيوال/ ستاندر سعة الماتور 1600 سي سي 43.995 ريال.

دوكر 2020 مانيوال/ ستاندر سعة الماتور 1600 سي سي 43.995 ريال. سعر سيارات بي واي دي 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1500 سي سي 44.000 ريال سعودي.

سعر سيارات فورد فيجو 2020 اتوماتيك، سعة الماتور 1500 سي سي 44.135 ريال.

أسعار السيارات في المملكة السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي

سعر السيارات التي تبدأ من 45 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال وهى كالآتي:-