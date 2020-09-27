V90 Cross Country كروس أوفر عائلية جديدة من فولفو

عبد الرحمن الحاج الأحد,27 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:14
اتجهت شركة فولفو العالمية لصناعة السيارات، إلى إنتاج سيارات عالية الجودة بميزات أمان ممتازة، من بينها سيارات عائلية أنيقة ومميزة أيضا، ليأتي الإعلان عن أيقونة عائلية جديدة دوت الخليج V90 Cross Country.
سيارة عائلية كروس أوفر من فولفو
سيارة V90 Cross Country تعد نموذجا مطورا عن مركبات V90 ، وحصلت على تحسينات جعلت تصميم الهيكل الخارجي أكثر جاذبية، من خلال ممتصات الصدمات المعدلة، والمصابيح الخلفية الكبيرة الموضوعة بشكل طولي مميز، مع تصميم غريب لخطوط الإضاءة الموجودة في المصابيح الأمامية.
فولفو زودت سيارتها العائلية الجديدة، بالعديد من الأنظمة، وفي مقدمتها أنظمة الأمان التي تقيس المسافة بينها وبين المركبات الأخرى على الطرقات، وأنظمة الفرملة الذاتية التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، إضافة إلى أنظمة تثبيت السرعة، وحساسات الضوء والمطر.
فولفو تزود سيارتها بأنظمة استقبال متطورة
ليس هذا فحسب، بل أضافت فولفو إلى السيارة أنظمة مولتيميديا متطورة جدا، بينها أنظمة لاستقبال محطات التلفزة، إضافة إلى شاشات متطورة تعمل باللمس قادرة على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، وستأتي السيارةV90 بنظامي دفع أمامي ورباعي، و3 أنواع من المحركات، محرك بنزين توربيني بعزم 249 حصانا، ومحرك بنزين بسعة لترين وعزم 190 حصانا، ومحرك بعزم 235 حصانا.
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