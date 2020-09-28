مرسيدس تحدد موعد الكشف عن مايباخ اس كلاس 2021

حددت شركة مرسيدس الألمانية العريقة، شهر نوفمبر المقبل، موعد لكشف سيارتها الجديدة مايباخ اس كلاس 2021، وذلك في معرض قوانغتشو للسيارات في الصين، ويتوقع أن تبدأ السيارة الجديدة من مرسيدس في الوصول إلى الأسواق العالمية في بداية عام 2021.

تصميم تخيلي لمرسيدس مايباخ اس كلاس 2021

يشار هنا أن التصميم الرسمي للسيارة المنتظرة لم يعلن حتى الأن، إلا أنه انتشر على مواقع الإنترنت تصميم "تخيلي" للسيارة مايباخ اس كلاس 2021 فائقة الفخامة، ويكشف لأول مرة عما بداخلها من إمكانيات.

تصميم مايباخ اس كلاس 2021

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ويظهر في التصميم التخيلي الجديد لمايباخ اس كلاس 2021، تغير مقدمة السيارة، التي أضيف لها لمسات من الكروم، وأتت بعوادم منخفضة، ومن الداخل تزينت مقصورة السيارة الفارهة بشاشة النظام الترفيهي مقاس 12.8 بوصة، وأجهزة القياس الرقمية مقاس 12.3 بوصة، هذا بالإضافة إلى شاشتين ترفيهيتين مقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية مخصصة للمقاعد الخلفية .

مرسيدس مايباخ اس كلاس 2021

مرسيدس مايباخ اس كلاس ستزود بمحرك V12مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصان وفقا لبعض التقارير غير الرسمية، ويتوقع أن تصل السيارة إلى ن الأسواق العالمية في بداية عام 2021، لكن علينا الانتظار حاليا إلى نوفمبر المقبل، ليتم الإعلان رسميا عن السيارة بكامل مواصفاتها.