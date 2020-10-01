هيونداي تدخل عالم السيارات السريعة بمركبة جبارة

عبد الرحمن الحاج الخميس,01 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 17:48
انشرت مؤخرا صور ومقاطع مصورة لسيارة جديدة طورتها شركة هيونداي الكورية الجنوبية المنضوية تحت مجموعة هيونداي كيا لصناعة السيارات، لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم المتواجدة في الأسواق العالمية حاليا.
هيونداي تطور مركبة سريعة وقوية
السيارة الجديدة من هيونداي، صممت لتكون سيارة سريعة، وزودت بممتصات صدمات وحروف بارزة فوق العجلات، وبجنح هوائي كبير للحفاظ على ثباتها، وتميزت بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين بشعار "N" الذي يمثل علامة تجارية تابعة لهيونداي والمتخصصة بتطوير المركبات الكهربائية والقوية.
سيارة هيونداي الجديد بمحرك جبار
السيارة الجديدة تحمل اسم RM20e Racing Midship، وتعمل بمحركات كهربائية جبارة تنتج عزما يعادل 810 أحصنة، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم، وتعمل الشركة الكورية بشكل ملحوظ على تطوير العديد من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات السباق الصغيرة، إذ تعمل الشركة على سيارة كهربائية تحت اسم Ioniq، كما أنها تختبر نموذجا من سيارات i20 N الصغيرة المخصصة للسباقات.
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