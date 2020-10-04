سيارة جديدة مكشوفة من بي إم دبليو الفئة الرابعة

جذبت شركة بي إم دبليو BMW أنظار الشباب ومحبي السيارات المكشوفة، بنموذج جديد من الفئة الرابعة، وجاءت السيارة الجديدة بسقف متحرك، يطوى بكبسة زر، ليختفي داخل الصندوق الخلفي.

سيارة مكشوفة من بي إم دبليو

بي إم دبليو سعت لجمع مميزات السيارات الرياضية والسيارات المكشوفة مع المحافظة على روحها وفخامتها المعهودة، فجاء تصميم السيارة الرياضي وهيكلها المزود ببابين، مع خطوط بارزة على الهيكل، وزودت الواجهة بشبك كبير، إضافة إلى فتحات الهوائية على الواجهتين الأمامية والخلفية.

من الداخل، حصلت سيارة بي أم دبليو المكشوفة الجديدة، على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة القيادة شاشتان كبيرتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس، يمكن استعمالها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو للتحكم بأنظمة المولتيميديا.

سيارة بي إم دبليو المكشوفة بـ 6 نسخ مختلفة

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إلى هذا من المقرر أن تطرح السيارة بعدة نماذج، نموذج 420i مزود بمحرك بنزين بعزم 184 حصانا، ونموذج 430i فيه محرك بعزم 258 حصانا، ونموذج M440i xDrive فيه محرك بنزين توربيني بعزم 374 حصانا، كما ستتوفر منها نسخ BMW 420d بمحركات ديزل توربينية بعزم 190 حصانا، ونسخ 430d مزودة بمحركات ديزل تولد عزما يعادل 286 حصانا، ونسخ M440d xDrive بمحركات ديزل بعزم 230 حصانا.