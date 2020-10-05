نيسان تستعد لإطلاق الفئة الجديدة من Qashqai 2021

عبد الرحمن الحاج الاثنين,05 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 18:27
نشرت صور مسربة على العديد من الصحف الإلكترونية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصميم النموذج الجديد من سيارات Qashqai الذي تتحضر شركة نيسان للكشف عنه قريبا.
تغييرات جذرية في سيارة قاشقاي من نيسان
واختلفت السيارة الجديدة من حيث الشكل عن سيارات Qashqai الحالية،، وتغير فيها تصميم المصابيح الأمامية، وتصميم ممتصات الصدمات، كما أصبحت العجلات أكبر، وزودت بسقف بانورامي كبير.
ومن الداخل، أصبحت مقصورة سيارة نيسان الجديدة أكثر عصرية، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس، ويمكنها توزيع إشارات الإنترنت التي تستقبلها من شبكات إلى الهواتف والأجهزة الذكية.
Qashqai 2021 أتت بأنظمة أمان متعددة
Qashqai 2021 أتت بأنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات لقياس المسافات، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات إلكترونية للإضاءة والمطر، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات، وستطرح بعدة نماذج، منها نموذج مزود بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانا، ونموذج مزود بمحركات بنزين بسعة لترين وعزم 144 حصانا، وفقا لوكالة روسيا اليوم.
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