البنك العربي الإفريقي يدير 15 عملية توريق آخرها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

شريف علوي: التعاون المثمر بين فريق العمل نجح في إتمام الإصدار رغم الصعاب

دوت الخليج – أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي، إغلاق الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق – الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه، لتكون أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفية المصرية.

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وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، بجانب كل من: البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

وشارك في الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.

وأشار البنك في بيان، إلى أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و 1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تصنيف +AA للشريحة الأولى، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

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وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، إن نجاح أكبر عملية توريق في مصر تأتي لتؤكد أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة، وعلي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الإصدار إلى النور.

وتابع علوي: “يؤكد الإصدار على مكانة ودور البنك العربي الإفريقي الدولي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال، وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة”.

ويعد البنك العربى الإفريقي الدولي أحد اللاعبين الرئيسيين من البنوك في سوق أدوات الدين المصرية، حيث اضطلع البنك خلال عام 2019 حتى الأن بالمشاركة والترتيب في 15 إصدار سندات توريق بإجمالي مبلغ 28 مليار جنيه.

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