رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الادارة الجديد للهيئة .
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كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 63 لسنة 2019 والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس ادارة الهيئة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1194 لسنة 2014 والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس ادارة الهيئة.
وفى هذا الإطار أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعى.
وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للهيئة على درجة كبيرة من التميز والكفاءة ، ويمتلك خبرات كبيرة فى مجال ادارة المشروعات القومية بما فيها مشروع انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
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