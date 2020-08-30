القوات المسلحة: مقتل 77 تكفيريا وإصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بشمال سيناء

دوت الخليج – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تدمير 317 وكرا ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون منها ملجأ لهم، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو حتى 30 أغسطس.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشارت إلى تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نفذت عمليات نوعية انتهت إلى مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة بحوزتهما 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

Advertisements

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم إصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج