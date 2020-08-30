- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2020/ 2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
ووفق بيان وزارة التموين، فإن المناقصة تتضمن توريد هذه المنتجات (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 2000 طن زيت عباد) على أن يتم التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 الساعه 12 ظهرا.
ولفتت إلى أن باقي الشروط والمواصفات تتوافر في كراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هيئة للسلع التموينية تطرح مناقصة محدودة لتوريد الزيت المحلي لصالح القابضة الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.