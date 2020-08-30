هيئة للسلع التموينية تطرح مناقصة محدودة لتوريد الزيت المحلي لصالح القابضة الغذائية

دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2020/ 2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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ووفق بيان وزارة التموين، فإن المناقصة تتضمن توريد هذه المنتجات (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 2000 طن زيت عباد) على أن يتم التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 الساعه 12 ظهرا.

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ولفتت إلى أن باقي الشروط والمواصفات تتوافر في كراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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