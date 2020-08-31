البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوافق على إقراض تركيا 70 مليون يورو لمكافحة كوفيد-19

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_ قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه الصين يوم الاثنين إنه سيقرض تركيا 70 مليون يورو (83.37 مليون دولار) لمساعدتها على التصدي لجائحة كوفيد-19.
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وقال بيان للبنك إن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية سيشارك في تمويل المشروع ويهدف إلى زيادة قدرة البنية الأساسية للمستشفيات العامة.
ويعد هذا القرض جزءا من تسهيل تمويلي حجمه 13 مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمساعدة القطاعين العام والخاص على التصدي للجائحة.
وكان البنك وافق من قبل على قروض يبلغ مجملها 500 مليون دولار لبنكي تنمية في تركيا من خلال هذا التسهيل.
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