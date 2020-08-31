مبيعات التجزئة في اليابان تتراجع بنسبة 3.3 % خلال الشهر الماضي

وكالات _ أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 3.3 % مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كان المحللون يتوقعون نمو تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المئة بعد تراجعها بنسبة 13.1 في المئة خلال يونيو الماضي. في الوقت نفسه سجلت تجارة التجزئة تراجعا على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8 في المئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.7 في المئة فقط بعد نموها بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر السابق. Advertisements اضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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