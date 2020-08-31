شراكة استراتيجية بين بنكي الأهلي ومصر ومجموعة طلعت مصطفى

4 مليارات جنيه قيمة اتفاق الشراكة مع العربية للمشروعات والتطوير العمراني

مصادر: بيكر آند ماكينزي مستشار قانوني لبنك مصر.. وسري الدين لمجموعة طلعت مصطفى.. والأهلي اعتمد على إدارته الداخلية

بكر بهجت _ وقع بنكا الأهلي المصري ومصر عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين السكنيين الرحاب ومدينتي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقع عقد الشراكة يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتي تعد المطور العقاري للرحاب ومدينتي.

وصف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى بغير المسبوقة، وأكد أنها تستهدف مساندة الشركات الوطنية بأنشطتها كافة، ومن أهمها شركات التطوير العقاري خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا؛ من خلال دعم تلك الشراكة للموقف المالي للشركة والحفاظ على أعلى معدلات الجودة في التجمعات السكنية المتكاملة، وقال إن الشراكة ستعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية لبنكي الأهلي ومصر.

ومن جانبه، أشار عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إلى أن الشراكة ستخفف الأعباء التمويلية والالتزامات الملقاة على عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة في ضوء حرص بنك مصر على الالتزام بدعم خطط الدولة في مجال التطوير العقاري وما يثمر عنه هذا الدعم من توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، مستفيدًا من الإقبال والعائد المتنامي بكل من الرحاب ومدينتي.

وأشاد عاكف بالتعاون والتنسيق الفعال بين فرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل أساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملي ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.

ومن جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، أن الشراكة الاستراتيجية بين بنكي الأهلي ومصر مع مجموعة طلعت مصطفى ستتيح قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع بكل من الرحاب ومدينتي، وذلك بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكي الأهلي ومصر.

Advertisements

وعلمت نشرة دوت الخليج أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار هي التي سيتم تطوير المشروعات لصالحها.

وأوضح طلعت مصطفى أن الشراكة تشمل إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذي تم وضعه للمدينتين، خاصة أن تلك الشراكة تخدمها الخبرات الممتدة لأكبر بنكين مصريين وكذا مجموعة طلعت مصطفى البالغة استثماراتها 200 مليار جنيه وبرؤوس أموال وحقوق ملكية تبلغ 31,7 مليار جنيه.

وأضاف: كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه محتلة بذلك المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف فوربس لعام 2020، وهي الخبرات التي تضمن لتلك الشراكة أعلى معدلات النجاح.

وقالت مصادر لنشرة دوت الخليج، إن مكتب بيكر آند ماكينزي لعب دور المستشار القانوني لبنك مصر في الاتفاقية، في حين قام مكتب هاني سري الدين بدور المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، واعتمد البنك الأهلي على إدارته القانونية الداخلية.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج