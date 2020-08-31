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دبي تعود لسوق الدين بصكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاما

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CairoBank

_ أظهرت وثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.

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وجاء في وثيقة لأحد البنوك اطلعت عليها أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب الاتصالات التي تبدأ يوم الاثنين.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.

ويعزز الإصداران الجديدان المالية العامة للإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط وتضررت كثيرا جراء أزمة فيروس في العام الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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