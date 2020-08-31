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العرفة للاستثمارات تؤسس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة برأسمال 50 ألف درهم إماراتي

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رنا ممدوح  _ وافق مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بجلسته المنعقدة أمس، على تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم اف سي للتجارة دي ام سي سي.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فيبلغ رأسمال الشركة المقرر تأسيسها 50 ألف درهم إماراتي موزع على عدد 50 سهم قيمة كل سهم 1000 درهم إماراتي.

وأشارت أن الشركة المقرر تأسيسها مملوكة للعرفة للاستثمارات بنسبة 100%، ومع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والأمن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعدة لتأسيس الشركة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلا من علاء عبد المقصود ومحمد موسى منفردين وذلك في كافة الصلاحيات بشأن تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة للتأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقيام بجميع الأعمال بالنيابة عن الشركة.

كما لهم الحق منفردين في تفويض أو توكيل أي من المحاسبين أو المحامين أو أي من المستشارين بهدف حماية مصالح الشركة ولهم الحق في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والإيداع وسحب الأموال وإغلاق الحسابات البنكية وأي تعاملات مصرفية أخرى.

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ولهم الحق منفردين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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