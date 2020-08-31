العرفة للاستثمارات تؤسس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة برأسمال 50 ألف درهم إماراتي

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بجلسته المنعقدة أمس، على تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم اف سي للتجارة دي ام سي سي.
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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فيبلغ رأسمال الشركة المقرر تأسيسها 50 ألف درهم إماراتي موزع على عدد 50 سهم قيمة كل سهم 1000 درهم إماراتي.
وأشارت أن الشركة المقرر تأسيسها مملوكة للعرفة للاستثمارات بنسبة 100%، ومع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والأمن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعدة لتأسيس الشركة.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلا من علاء عبد المقصود ومحمد موسى منفردين وذلك في كافة الصلاحيات بشأن تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة للتأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقيام بجميع الأعمال بالنيابة عن الشركة.
كما لهم الحق منفردين في تفويض أو توكيل أي من المحاسبين أو المحامين أو أي من المستشارين بهدف حماية مصالح الشركة ولهم الحق في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والإيداع وسحب الأموال وإغلاق الحسابات البنكية وأي تعاملات مصرفية أخرى.
ولهم الحق منفردين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة.
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