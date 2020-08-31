الدلتا للتأمين تصعد بأرباحها المجمعة 35.2% إلى 183.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ صعدت صافي الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للتأمين بعد خصم الضريبة بنسبة 35.2%، لتصل إلى 183.567 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 135.787 مليون جنيه بالسنة المقارنة 2019.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وارتفعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 27.3%، لتصل إلى 754.450 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 592.741 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 198.374 مليون جنيه، مقابل 158.921 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 5.20 جنيه مقابل 3.85 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي الأرباح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتتهية في يونيو الماضي إلى 109.418 مليون جنيه مقابل 88.233 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

Advertisements

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 509.827 مليون جنيه، مقابل 377.806 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

ويرجع الارتفاع في صافي الأرباح المحققة وفقاً بيان الشركة إلى تحسن النتائج التأمينية وكذلك الزيادة في صافي الدخل من الاستثمارات.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج