البورصة تصعد 0.47% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 11488 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.72% و0.77% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 141.864 مليون جنيه على 123 شركة من خلال 4736 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 24 في حين لم تتغير أسعار 27.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.111 مليون جنيه، منها 14.897 مليون جنيه للأفراد، و1.213 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 15.270 مليون جنيه، منها 13.919 مليون جنيه للأفراد، و1.351 مليون جنيه للمؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب صافي بيع بقيمة 840.571 ألف جنيه، منها 840.134 ألف جنيه للمؤسسات، و437 جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الدولية للمحاصيل الزراعية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.43%، تلاه سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس- بنسبة 9.27%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 6.61%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.93%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- بنسبة 3.33%، ثم سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 2.50%

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