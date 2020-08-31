مصر العالمية تطرح 25% من مشروع باسيرو بالعلمين الجديدة على المستثمرين بنظام الشراكة

طرحت شركة “مصر العالمية “للإنشاء والتعمير 25% من مشروع “باسيرو” الذي تقيمه في العلمين الجديدة على المستثمرين من الشركات والأفراد، للدخول معها كشريك في المشروع.

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وفي بيان للشركة، قال أحمد المصري رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الهدف من طرح 25% بالمشروع بنظام الشراكة هو إيجاد حلول تمويلية غير مصرفية وسيتم توجهيها لتطوير المشروع وأن الشركة تخطط لابتكار آليات جديدة بهدف جذب مستثمرين للمشاركة فى أعمال التطوير وتنمية المشروع.

وأضاف أن الشركة تلقت رغبات من مستثمرين محليين وخليجيين للدخول فى شراكة بالمشروع إلا أن هذه الرغبات قيد الدراسة من الطرفين ولم تترجم إلى عقود فعلية حتى الآن، لافتا إلى أن الشركة وضعت جدول زمنى للمشروع وتسعى لتنفيذه فى ميعاده وفقاً للمخطط العام.

وأوضح المصري أن مشروع “باسيرو” يقام على مساحة 45 فداناً بمنطقة “العلمين الجديدة بمبيعات 5 مليارات جنيه عوضاً عن الفندق والمول التجاري والخدمات الآخرى وتعتزم الشركه طرح المرحلة الأولى بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2021.

وتابع أن شركات التطوير تسعى لإيجاد بدائل تمويلية جديدة تتناسب مع متغيرات السوق العقارى والأوضاع التى يمر بها وأن معظم المطورين خلال الفترة الماضية لجأوا للبيع بنظام الكاش مقابل تخفيضات بلغت 50% من سعر الوحدات بهدف توفير سيولة لاستكمال أعمال التطوير وهذه أليات متاحة فى السوق العقارى وتتم على عدد محدود من الوحدات.

أوضح المصري أن الشركه تجهز لطرح 4 عمارات سكنية بمشروع ” باسيرو ” بمساحات متنوعة تبدأ من غرفه إلى ثلاث غرف بنظام الكاش وذلك بنصف الثمن الفعلي من السعر الافتتاحي على أن تلتزم الشركه بإعادة شراء هذه الوحدات في تاريخ تسليمها بعائد 100% وذلك على حسب رغبة العميل سواء امتلاك أو استثمار .

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أضاف المصري أن الأسعار الافتتاحية للمشروع وضعت بعد دراسه تفصيلية للسوق المحيط لتحقق قيمه تنافسيه عاليه مع الحفاظ على أقل نسب بناء وتحميل وأفضل تشطيب بمشروع في موقع متميز يتمتع بفكر خدمي متنوع يلبي كافة احتياجات وتطلعات العملاء المستهدفين.

أشار المصري إلى أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع بنك التعمير والإسكان على تسويق المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ 25% من أعماله الإنشائية مما يعد إضافه للمشروع والعملاء أيضاً.

تابع المصري أن الشركة حصلت على قرار اللجنة الوزارية واعتماد رئيس الوزراء بالتخصيص المباشر لإقامة مشروع سكني سياحي متكامل الخدمات.

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