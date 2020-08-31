بنك ABC يتقدم بطلب فحص بلوم مصر

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج أن بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC تقدم بطلب السماح له بإجراء الفحص النافي للجهالة لوحدة بنك لبنان والمهجر في مصر (بلوم مصر)، بغرض الاستحواذ عليها.

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كانت جريدة دوت الخليج قد كشفت في عددها الصادر أمس عن دراسة بنك المؤسسة العربية المصرفية الاستحواذ على بنك بلوم مصر، وذلك في منافسة بنك الإمارات دبي الوطني الذي انفردت دوت الخليج بالكشف عن مساعيه لاقتناص بلوم.

وفي نفس السياق، علمت نشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن بنك الإمارات دبي الوطني أوشك بالفعل على إتمام الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر، والذي قاده مجموعة من أبرز كفاءات المجموعة من الإمارات ومصر.

كانت مصادر وثيقة الصلة بملف الاستحواذ على بلوم مصر، قد أكدت أن بنك المؤسسة العربية المصرفية مهتم بالصفقة سعيًا إلى توسيع دائرة انتشاره في السوق المصرية التي تعد واحدة من أبرز الأسواق التي تعمل بها المجموعة البحرينية، والتي لها تواجد محلي عبر بنك ABC مصر.

وانفردت دوت الخليج في 10 أغسطس الجاري عبر نشرتها اليومية، بالكشف عن دراسة بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على بنك بلوم مصر، وفي 11 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن تولي بنك الاستثمار سي أي كابيتال دور مستشار صفقة بيع بلوم مصر، وفي 12 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن بدء الإمارات دبي عمليات الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم.

وفي إفصاحين منفصلين، أكدت كل من مجموعة بلوم اللبنانية، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يومي 11 و13 أغسطس، ما انفردت به نشرة دوت الخليج على مدار 3 أعداد متتالية.

يعتبر بنك ABC في مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، ووفقًا لموقعه الإلكتروني، يوجد لدى البنك 27 فرعًا و83 جهاز صراف آلي منتشرًا في جميع أنحاء مصر.

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أما مجموعة بنك ( ABCالمؤسسة العربية المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، فتأسست عام 1980، وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين. والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت. وبلغ مجموع أصوله 29.6 مليار دولار في نهاية النصف الأول، بتراجع 1% مقارنة مع 30.1 مليار دولار نهاية عام 2019.

ويتواجد بنك لبنان والمهجر حاليًا في 12 دولة، وبلغت إجمالي أصوله في 2019 نحو 33.296 مليار دولار، بانخفاض 9.38% عن 2018.

في حين نشأ بنك الإمارات دبي الوطني عبر عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 30 يونيو 2020 بلغ مجموع أصول المجموعة 694 مليار درهم (نحو 189 مليار دولار أمريكي)، ويعمل في 13 دولة.

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