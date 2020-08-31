العربية لحليج الأقطان تحقق 15.2 مليون جنيه أرباح مستقلة خلال عام بانخفاض 55%

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المستقلة لشركة العربية لحليج الأقطان، بعد خصم الضريبة بنسبة 55% لتصل إلى 15.163 مليون جنيه وذلك خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 33.736 مليون جنيه بالسنة المقارنة 2019.

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وانخفضت الإيرادات بحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 38% لتصل إلى 38.078 مليون جنيه وذلك من بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 61.660 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 10.259 مليون جنيه مقابل 27.897 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

في حين ارتفعت المصروفات العمومية من 8 مليون جنيه إلى 11 مليون جنيه بنسبة 16%، وتراجعت إيرادات الاستثمارات من 14 مليون جنيه إلى 11 مليون جنيه بنسبة 20%

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وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.052 جنيه مقابل 0.011 جنيه بالفترة المقارنة.

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