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الاقتصاد التركي ينكمش بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني

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وكالات _ سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا بـ 9.9 % على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع ذروة جائحة في البلاد.

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وكان الاقتصاد التركي قد حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4.4%.

ومن المتوقع تراجع وتيرة الانكماش خلال الربع الثالث، مع تحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية في البلاد كالسياحة والصادرات والخدمات والاستهلاك المحلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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