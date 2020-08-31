الاقتصاد التركي ينكمش بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني

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وكالات _ سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا بـ 9.9 % على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.
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وكان الاقتصاد التركي قد حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4.4%.
ومن المتوقع تراجع وتيرة الانكماش خلال الربع الثالث، مع تحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية في البلاد كالسياحة والصادرات والخدمات والاستهلاك المحلي.
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