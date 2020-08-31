الاقتصاد التركي ينكمش بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني

وكالات _ سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا بـ 9.9 % على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وكان الاقتصاد التركي قد حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4.4%.

ومن المتوقع تراجع وتيرة الانكماش خلال الربع الثالث، مع تحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية في البلاد كالسياحة والصادرات والخدمات والاستهلاك المحلي.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج