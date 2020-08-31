العربية المتحدة للشحن تخسر مزاد تشغيل وإدارة الثلاث ساحات بميناء سفاجا

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن نتيجة جلسة المزاد المنعقدة أمس والخاصة بتشغيل وإدارة الثلاث ساحات بميناء سفاجا البحري المعلن عنها من هيئة مواني البحر الأحمر.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد أسفرت الجلسة عن خسارة العربية المتحدة للشحن والتفريغ مقابل فوز السويس للشحن الآلي.

وفي منتصف أغسطس الجاري، أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أنها قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات إيماء إلى قرار مجلس الإدار المنعقد بنهاية يوليو الماضي بالدخول في المزاد المقرر طرحة بمعرفة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر باستئجار ساحة بمواني البحر الأحمر ( ميناء سفاجا).

وذلك بالتعاون بين الشركة العربية وشركة السويس للشحن والتفريغ.

الجدير بالذكر، أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سجلت ارتفاع في صافي الخسائر بنسبة 12.3 % خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي لتصل إلى 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المقارن.

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وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، إلى 11.27 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل.

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