مبيعات الأجانب تقلص مكاسب البورصة الصباحية بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية بمنتصف التعاملات مسجلا انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 11432 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.66%، ليتداول عند مستوى 67.9 جنيه.

في حين قلص كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان مكاسبهما الصباحية إلى 0.25% و0.27% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 715.923 مليون جنيه على 172 شركة من خلال 24853 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 65 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 32.238 مليون جنيه، منها 29.393 مليون جنيه للمؤسسات، و2.845 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 11.039 مليون جنيه، منها 6.137 مليون جنيه للأفراد، و4.901 مليون جنيه للمؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 21.198 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 21.793 مليون جنيه مقابل 594.511 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الدولية للمحاصيل الزراعية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.78%، تلاه سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سيبنالكس- بنسبة 10.45%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب بنسبة 8.20%.

في حين تصدر سهم بي انفستمنتس القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.83%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.66%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 5.64%.

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