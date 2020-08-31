بنك القاهرة يحقق صافي ربح 1.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني

دوت الخليج – أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020، عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 24%.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وزادت نسبة هامش الدخل من العائد NIM ليصل إلي 5.9% مقارنة بـ 5.2% في عام 2019، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 13% ليسجل 754 مليون جنيه مقابل 668 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2019، مما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن بنكه نجح في تحقيق مؤشرات أداء القوية في تلك الظروف والأحداث الاستثنائية، لافتا إلى استمرار البنك في اتخاذ كافة الإجراءات التي بدأها منذ الربع الأول من عام 2020 عن طريق تدعيم مخصص خسائر الائتمان بنحو 1.311 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بنحو1.701 مليار جنيه بعد خصم الضرائب .

وأوضح فايد، أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة، أدت لتحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 16%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 22.1%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية يونيو 2020.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج