طارق فايد: 186 مليار جنيه أصول بنك القاهرة بنهاية يونيو

دوت الخليج – قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن إجمالي أصول البنك بلغت 186 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، فيما ارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 10 مليار جنيه.

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وأضاف فايد، في بيان اليوم، أن إجمالي محفظة القروض ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه، بنسبة نمو 13% مقارنة بنهاية العام المالي 2019.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020، عن استمرار تسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 24%، وحقق البنك صافي أرباح 1.701 مليار جنيه بعد خصم الضرائب .

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