أحمد هيكل: خفض مساهمة القلعة في أسيك يستهدف توليد سيولة.. ولن نتخلى عن السيطرة

نسعى للتوسع في ظل تشجيع الدول لصناعة التعدين

أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات، أن خفض حصة القلعة في رأسمال شركة أسيك للتعدين بنحو 7%، يستهدف فقط توليد قدر من السيولة، ويأتي في إطار إعادة تنظيم المراكز المالية بمحفظة الاستثمارات التابعة.

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وقال هيكل في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج: “لن تتأثر الحقوق والصلاحيات في حال تملك 54% بدلًا من حصة تزيد عن 60%”، وأوضح أن الحصة تم بيعها في السوق وليس لمستثمر محدد.

وأعلنت أمس شركة القلعة -المساهم الرئيسي بشركة أسيك للتعدين– عن بيع عدد 3.090 مليون سهم من شركة أسيك بقيمة إجمالية 25.257 مليون جنيه، لتتراجع بذلك حصة القلعة من 61.323% إلى 54.05%.

وبلغ متوسط سعر البيع 8.174 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وأكد هيكل لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال تمسك شركته باستثمارها بشركة أسيك للتعدين كمساهم رئيسي طويل الأجل، مستبعدًا التخلي عن حصة السيطرة بالشركة.

وقال: “نرى أن تشجيع الدولة لصناعة التعدين والقيمة المضافة بهذا المجال يحمل أبعادًا إيجابية هامة، بما يدعم التمسك بهذا الاستثمار، كما نسعى حاليًا للتوسع”.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر قرارًا مطلع العام الجاري باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية متضمنة النص على الأحكام الخاصة بتراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، والتي وضعت حدًّا أدنى وأقصى للإتاوة يدور بين 5% و20% وفقًا لنوع الخام.

وحققت شركة القلعة إيرادات بنتائجها المجمعة عن الربع الأول للعام الجاري بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي بلغ 191% نتيجة لتسجيل إيرادات بقيمة 6.8 مليار جنيه من الشركة المصرية للتكرير على أول قائمة دخل لها بعد تصنيف المشروع ضمن الأصول التشغيلية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2020، ومثلت بذلك نحو 66% من إجمالي الإيرادات.

في حين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام بنسبة 120% على أساس سنوي، مسجلة خسائر بلغت 23.24 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 10.55 مليون جنيه في الربع المقارن من 2019.

وكانت شركة أسيك حققت خلال 2019 صافي خسائر بقيمة 52.57 مليون جنيه مقابل 102.82 مليون جنيه خسائر خلال العام السابق له.

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