بنك القاهرة: ارتفاع قروض الشركات الكبرى إلى 59 مليار جنيه بنهاية النصف الأول

دوت الخليج – قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن محفظة قروض الشركات الكبرى ارتفعت بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 59 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو.

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وكشف فايد، في بيان حول نتائج أعمال البنك في النصف الأول من عام 2020، عن نمو محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 30.2 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قيمتها 4.6 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 17.9%، مقارنة برصيد نهاية 2019.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020، عن استمرار تسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 24%، وحقق البنك صافي أرباح 1.701 مليار جنيه بعد خصم الضرائب .

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