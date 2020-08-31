سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا في تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية وحدات القطاع المصرفي.

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واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستويات الأمس دون تغيير، مسجلًا 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وثبت الدولار أيضًا في كل من التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، عند مستوى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وهى نفس الأرقام المسجلة بختام تعاملات الأمس.

كما ظل الأخضر محافظًا على مستواه في بنكي المصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول، متداولا عند 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع، ليقدما بذلك أقل سعر للعملة الأمريكية بين البنوك.

واستقر سعر الدولار في كل من إتش إس بي سي والإسكندرية عند مستوى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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فيما انخفض الدولار بنك عوده – مصر، قرشا واحدا، ليبلغ 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، مقابل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع أمس الأحد.

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