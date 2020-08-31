التجاري الدولي يفقد 1.14% وينهي تعاملات البورصة أسفل 11400 نقطة

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6%، وأغلق عند مستوى 11365 نقطة.

وسجل البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعاً بنسبة 1.14%، ليتداول عند مستوى 67.57 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.64% و0.6% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.567.527 مليار جنيه على 187 شركة من خلال 53488 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 68 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 73.226 مليون جنيه، منها 73.077 مليون جنيه للمؤسسات، و148.843 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.972 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 49.628 مليون جنيه، مقابل 9.655 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 33.253 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 54.566 مليون جنيه، مقابل 21.312 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.01% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.15% والعرب على 4.84% بعد استبعاد الصفقات.

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وسيطرت المؤسسات على 22.68% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

وتصدر سهم الدولية للمحاصيل الزراعية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.78%، تلاه سهم الإسكندرية للغزل النسيج – سبينالكس بنسبة 10.45%، ثم سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 9.86%.

في حين تصدر سهم بي انفستمنتس القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.74%، تلاه سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.75%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 6.19%.

ويرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن مؤشرات البورصة بجلسة اليوم قامت بحركة تصحيحية لأسفل بعد اختراق قمة 11200 نقطة.

ورجح عبد الفتاح أن تستمر الحركة التصحيحية على مدار جلستين قادمتين يختبر فيهما المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة.

وتوقع أن يستهدف السوق قمة جديدة عند 11600 نقطة على المدى القصير بقيادة كل من قطاع العقارات والصناعة.

ومن جانبه راهن أحمد مرتضي، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، على كل من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء في تحقيق قفزة في الأداء على المدى القصير.

وقال مرتضي إن مؤشرات البورصة تتحرك بموجة تصحيحية حتى مستوى الدعم 11200 نقطة والمتوقع أن ترتد منه إلى قمة جديدة عند 11600 نقطة، وذلك بالاعتماد على السيولة المحلية.

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