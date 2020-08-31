بنك القاهرة يرفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 11 مليار جنيه

دوت الخليج – أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، استمرار البنك في التوسع في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجيته، كاشفا عن زيادة حجم محفظة القطاع بنسبة 23% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة برصيد ديسمبر 2019.

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وقال فايد، في بيان اليوم، إن إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لافتا إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 5% خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه على صعيد الإقراض متناهي الصغر، فقد ارتفعت محفظة القروض بنحو 192 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، لتسجل إجمالي المحفظة نحو 7.161 مليار جنيه.

وبحسب بيان مؤشرات أداء الربع الثاني من 2020، بلغ إجمالي عدد البطاقات الائتمانية بنهاية النصف الأول من عام 2020 نحو 119 ألف بطاقة، بزيادة 16% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبلغ رصيد البطاقات 546 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47% عن عام 2019.

فيما بلغت إجمالي محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما في نهاية النصف الأول 2.3 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 21% مقارنة بنهاية النصف المقارن من عام 2019، وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 134% مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حسبما ذكر البيان.

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وعلى صعيد التوسع الجغرافي، افتتح بنك القاهرة 10 فروع جديدة بنهاية يونيو 2020، في إطار السعي للوصول لشرائح جديدة من العملاء المحتملين، كما يخطط البنك لافتتاح أول فرع رقمي.

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1040 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 850 ماكينة جديدة.

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