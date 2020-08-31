متوسط سعر بيع الدولار يستقر عند 15.91 جنيه

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، بعد موجة تراجع تدريجي استمرت على مدار الأسبوع الماضي.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري انخفاضا طفيفا قدره 0.14 قرش، بالغًا 15.8108 جنيه للشراء و 15.9108 جنيه للبيع اليوم الإثنين، مقابل 15.8122 جنيه للشراء و 15.9122 جنيه للبيع أمس الأحد.

وعلى صعيد أسعار الصرف بالبنوك، استقر الدولار خلال تعاملات اليوم، في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على مستواه في كل من التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، مسجلًا 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وكذلك في بنكي المصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول عند 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في كل من إتش إس بي سي والإسكندرية عند مستوى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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فيما خفض بنك عوده – مصر، الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، مقابل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع أمس الأحد.

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