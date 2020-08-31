الدين الخارجي لمصر يتراجع إلى 111.3 مليار دولار بنهاية مارس 2020

فهد حسين – تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية شهر مارس الماضي، ليسجل 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019، بانخفاض 1.4 مليار دولار.

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وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال الفترة إلى 31.7%، مقابل 35.1% بنهاية مارس 2019.

ووصف البنك المركزي المصري نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2020، بأنها في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي، إلى 1027.6 دولار، مقابل 989.9 دولار نهاية مارس 2019.

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