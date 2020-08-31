الدين الخارجي لمصر يتراجع إلى 111.3 مليار دولار بنهاية مارس 2020

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فهد حسين – تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية شهر مارس الماضي، ليسجل 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019، بانخفاض 1.4 مليار دولار.
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وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال الفترة إلى 31.7%، مقابل 35.1% بنهاية مارس 2019.
ووصف البنك المركزي المصري نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2020، بأنها في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي، إلى 1027.6 دولار، مقابل 989.9 دولار نهاية مارس 2019.
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